Halle begon het best aan de partij en maakte er snel 6-2 van. Male had moeite met de verre worpen van de Hallenaren en kwam ook zelf maar moeilijk tot scoren. De thuisploeg had de wedstrijd goed onder controle en bouwde de aanvallen goed op. Ze gingen dan ook verdiend rusten met 13-5.

De tweede helft was een stuk meer in evenwicht. Male kwam met een paar rugworpen wat meer in het spoor van Halle. Toch verloor de thuisploeg de controle niet en bleven ze erg gefocust spelen. Halle won de match dan ook verdiend met 27-16. De ontlading achteraf was erg groot, want de Hallenaren komen door die overwinning alleen op kop te staan.