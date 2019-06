Halle zet extra in op bestrijding wateroverlast

Ondanks het vernieuwde rioleringsstelsel en het nieuwe bufferbekken in de Basiliekstraat, bleef Halle woensdagavond niet gespaard van wateroverlast. Onderzoek toonde aan dat de bufferbekkens in de binnenstad gefunctioneerd hebben zoals het hoort, want de wateroverlast in de Basiliekstraat en op de Maandagmarkt is pas na het onweer ontstaan. Water stroomde toen van de hoger gelegen stadsdelen, zoals de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg, richting het centrum. Die uitzonderlijke hoeveelheid neerslag kon het rioleringsstelsel niet slikken.

Maatregelen

Op korte termijn gaat de stad investeren in flexibele waterdijken. Zo kan het water op risicovolle plaatsen bovengronds gebufferd of gekanaliseerd worden en kan er voorkomen worden dat het water binnenstroomt in woningen of winkels. Op langere termijn wil de stad bijkomende infrastructuurwerken uitvoeren om ervoor te zorgen dat het water trager doorstroomt of via een andere weg in de Zenne terecht komt. Eerst moet er echter onderzocht worden hoe dit gerealiseerd kan worden.

De stad Halle leeft mee met de getroffen inwoners en handelaars. Ze betreurt dat de gedane investeringen niet alle wateroverlast konden voorkomen.