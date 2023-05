Hallemaal Gelijk bouwt Eurovisiesongfestivalfeestje

Al vanaf 18u gaat het feest van start met het radioprogramma ‘Halle Calling’, dat je ook kan beluisteren via Radio Victoria. De hele avond kan je genieten van culinaire specialiteiten uit Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 21u zendt Hallemaal Gelijk het Eurovisiesongfestival uit op groot scherm. En er zal uiteraard hevig gesupporterd worden voor Gustaph. “Er is ook een belangrijke link tussen Hallemaal Gelijk en Gustaph”, zegt Stefaan Demol van Hallemaal Gelijk. “‘Because of you’ is immers een positieve strijdsong over de aanvaarding van jezelf en zijn wie je bent. Precies datgene waar ook Hallemaal Gelijk voor ijvert. Om dit in onze stad visueel zichtbaar te maken, realiseerden we als eerste in Vlaams-Brabant een regenboogzebrapad. De inhuldigingsplechtigheid werd toen muzikaal opgeluisterd door ... jawel Alloul Jaouad. En laat dat nu net de tekstschrijver zijn van Because of You. Hallemaal Gelijk wenst Gustaph en Jaouad Alloul dan ook heel veel succes!”

Foto (c) Gustaph