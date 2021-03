Hallenaar krijgt 15 jaar cel voor doodslag op vriendin

Het hof van assisen in Leuven heeft Dirk Wauters veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag op zijn vriendin. Hij bracht haar in de zomer van 2018 om het leven door verstikking. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van 20 jaar gevorderd.

De feiten speelden zich op 31 juli 2018 af in een appartement aan de Mouveauxstraat in Halle. Nadat hij zijn vriendin wurgde, sprong Wauters van het balkon drie verdiepingen naar beneden. Hij lag een tijdje in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleefde de sprong. De verdediging van de Hallenaar pleitte voor het hof in Leuven voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar volgens de volksjury is het bewezen dat Wauters het slachtoffer bewust voor een lange tijd heeft gestikt.

Gisteren werd de man schuldig bevonden aan doodslag. Ondanks de zware feiten, wordt ook rekening gehouden met enkele verzachtende omstandigheden. Zo werd gekeken naar het blanco strafregister van de Hallenaar en denkt de volksjury dat de kans op nieuwe misdrijven klein is. Het veroordeelt daarom Dirk Wauters tot 15 jaar cel.