Hallenaren krijgen meer inspraak tijdens gemeenteraad

De stad Halle heeft een reglement goedgekeurd over interpellatiezittingen. Inwoners die zich ongerust maken over bijvoorbeeld de mobiliteit of veiligheid in de stad kunnen voortaan het stadsbestuur rechtstreeks aanspreken tijdens gemeenteraden. Het is een primeur voor de stad Halle.

De interpellatiezittingen vinden plaats voor de gemeenteraad. Per vraag wordt vijf minuten spreektijd voorzien, waarna het stadsbestuur een eerste keer kan reageren. Ook de oppositie krijgt tijd om een antwoord te formuleren, waarna de stad vijf minuten heeft om te besluiten. De stad Halle wil dat elke vraag binnen de drie maanden na aanvraag behandeld wordt. Het wil per gemeenteraad drie interpellaties behandelen.

“Om een punt te kunnen agenderen zijn minstens 20 handtekeningen nodig van inwoners die ouder zijn dan 16 jaar. Het is een bewuste keuze om ook jongeren tussen 16 en 18 jaar de kans te geven om te participeren. Het punt mag niet over persoonlijke dossiers gaan, maar wel over het algemeen belang,” zegt Hals schepen van Participatie Dieuwertje Poté.

Het is de eerste keer dat de stad Halle zo ver gaat inzake burgerinspraak. “Dit reglement is nog maar een eerste stap om de kloof tussen politiek en onze inwoners te verkleinen. Op basis van de interpellaties die ingediend zullen worden en het verloop van die interpellaties zullen we het reglement grondig evalueren en eventueel bijsturen waar nodig,” besluit Poté.