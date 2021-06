Halse atletiekclub rouwt om wereldkampioen Henri Lenoir

Henri Lenoir begon pas na zijn dertigste met atletiek op de piste, maar was er sindsdien vaak te vinden. Twee keer per week was hij te vinden op de Halse sportclub. Lenoir verzamelde in zijn carrière heel wat titels. Zowel op BK’s, EK’s als WK’s kaapte hij tal van medailles weg. Tijdens het WK voor masters in 2018 in het Spaanse Malaga werd hij wereldkampioen in het verspringen. De voorbije jaren sukkelde Lenoir met zijn gezondheid, maar atletiek bleef een uitlaatklep voor de man. Lenoir wordt zaterdag begraven in de Sint-Veroonskerk in Lembeek.