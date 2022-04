Halse Hyacintenfestival start binnenkort

In het Hallerbos wordt alles in gereedheid gebracht voor het Hyacintenfestival. Na 2 beperkte edities als gevolg van corona, zal het paarse bloemenfestival nu in alle glorie kunnen plaatshebben.

Ieder jaar lokt de bloei van de hyacinten duizenden kijklustigen van over heel de wereld naar het Hallerbos. Om alles in goede banen te leiden, worden dit jaar 40 vrijwilligers ingezet. Daarnaast komen er gratis shuttlebussen van de Lijn. “We vragen bezoekers om zoveel mogelijk hun wagen thuis te laten en om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen”, zegt burgemeester van Halle Marc Snoeck. “We voorzien gratis shuttlebussen tussen het station en het Hallerbos op 16, 17, 18, 23, 24 en 30 april en op 1 mei, telkens van 9 tot 20 uur. Aan het station bieden we van 16 april tot en met 1 mei de mogelijkheid om een gratis fiets te gebruiken.”

Normaal zullen de hyacinten volop bloeien tijdens de tweede helft van deze maand. “Binnenkort is het zover, dan kleuren onze hyacintenbossen weer prachtig paars. Dat gaat voor een gezellige drukte zorgen die we met het hyacintenfestival in goede banen zullen leiden, want deze bloemetjes zijn even kwetsbaar als dat ze mooi zijn”, zegt Vlaams minister van Natuur en Toerisme Zuhal Demir. “Het Hallerbos is de plek in Vlaanderen met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten. Nu de coronarestricties grotendeels achter ons liggen, wordt het tijd om onze natuur opnieuw maximaal uit te spelen en aan de wereld te tonen.” Meer info vind je hier.