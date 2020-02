Halse kunstenaar verzamelt 30 weggewaaide trampolines voor kunstwerken

Opmerkelijke oproep van Steven Lots, bekend als kunstenaar Capitain Etienne Beaucoup, in de nasleep van storm Ciara. De Hallenaar zocht naar weggewaaide trampolines. De man maakt er namelijk kunstwerken van.

De oproep viel niet in dovemansoren. In een mum van tijd boden mensen hem een dertigtal exemplaren aan. Liedekerke, Halle, Dilbeek en Herne, vanuit de ruime omgeving van Halle reageerden mensen op de oproep. "Ik heb de kaap van 30 trampolines overschreden. Ik wil de mensen bedanken om te reageren. Ik ga eerst hiermee even aan de slag om ze allemaal verzameld te krijgen en bekijk dan waar ik het materiaal geraak", aldus Steven Lots.

Onder de naam van Captain Etienne Beaucoup maakt Steven al enkele jaren eigenzinnige en futuristische ruimtetuigen met het afgedankte materiaal. Zo verzamelde hij onlangs alle oude buizen uit de Halse Villa Servais.