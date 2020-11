Halse 'lokfiets' moest fietsdieven in de val lokken, maar werd nooit gestolen

De politiezone Zennevallei zette de voorbije jaren meermaals een ‘lokfiets’ in om de fietsdiefstallenplaag in Halle te stoppen. Die lokfiets bezit een GPS-systeem waardoor je de fiets vanop afstand makkelijk kan traceren en de politie tot bij de dieven leidt. Een listig uitgedokterd plan, alleen werd de fiets tot op vandaag nooit gestolen.

De stad Halle kampt regelmatig met fietsdiefstallen, voornamelijk rond het station. Een lokfiets moest de fietsendieven in de val lokken. In theorie, maar in de praktijk werd de fiets geen enkele keer gestolen. “De lokfiets valt ook onder de bijzondere opsporingsmethode wat heel wat meer administratief werk met zich meebrengt”, zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a) aan Radio 2. “De inzet van camera’s is dus wel efficiënter en leidt tot meer opgeloste zaken.”

Dat blijkt ook uit cijfers. Vorig jaar werden via camerabeelden 29 daders ontmaskerd. Zowel de politiezone als de stadsdiensten van Halle zijn daarom vragende partij om nog meer camera’s aan fietsstallingen te plaatsen.