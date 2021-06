Halse scholen slaan handen in elkaar om capaciteitsproblemen weg te werken

De Halse scholen slaan de handen in elkaar om de capaciteitsproblemen in het secundair onderwijs weg te werken. Het Heilig-Hart College, het Technisch Instituut Don Bosco, de GO Middenschool en het Technisch Atheneum maken werk van een gemeenschappelijke eerste graad voor leerlingen die geen plaats vonden in de school van eerste keuze.

De voorbije weken was er al heel wat te doen rond de capaciteitsproblemen in Halse scholen. Zo werd een petitie opgestart door ouders die hun kind niet konden inschrijven in een Halse school. “Uit alles wat voorligt, blijkt dat er vooral een druk is op de scholen die een brede bovenbouw hebben”, zegt algemeen directeur van scholengroep KOrHa Lander Van Medegael. “Een deel van de leerlingen die kiezen voor klassieke talen hebben die mogelijkheid niet omdat ze bij het aanmelden enkel kunnen kiezen voor 1A. Een aantal andere leerlingen wil in de bovenbouw kiezen voor een algemeen vormende richting, maar vindt enkel nog plaats binnen 1A in scholen met uitsluitend een technische vorming.”

De capaciteit verhogen is volgens de Halse scholen alleen maar een oplossing op korte termijn. Eén die volgens hen ook de onderwijskwaliteit zou ondermijnen. “Daarom engageren wij ons om de plaatsen optimaal te benutten en werk te maken van een gezamenlijke eerste graad per onderwijsnet”, aldus Van Medegael. “Concreet zullen leerlingen die kiezen voor de optie klassieke talen in het Don Bosco-instituut en Technisch Atheneum lessen Latijn kunnen krijgen van leerkrachten uit het Heilig-Hart & College en GO Middenschool. Wij beloven dat elk kind dat zich inschrijft in één van onze scholen in Halle een ruime algemene vorming zal krijgen waarbij hij of zij voldoende in contact zal komen met de domeinen van alle scholen.”

Door de kruisbestuiving tussen de Halse scholen hebben leerlingen meer keuzes als ze na de eerste graad een definitieve keuze maken voor een studierichting die past bij hun interesses. Naast de vier Halse scholen zullen ook Sancta Maria in Lembeek en GO Lennik extra inspanningen leveren om leerlingen voor te bereiden op een ruim aanbod richtingen in de bovenbouw.