Handelaars Halle: moedeloos na zoveelste wateroverlast

Gisteren rond 15u30 veranderde de Basiliekstraat in Halle al voor de vijfde keer dit jaar in een kolkende rivier. Water van de hoger gelegen wijken Wolvendries en Don Bosco zorgen ervoor dat het tweedelaagste punt van de stad opnieuw blank komt te staan. De handelaars zijn voorbereid op waterellende en plaatsen daarom regelmatig waterschotten voor hun zaken, maar dat is niet langer voldoende. “Die schotten houden iets of wat water tegen, maar zijn veel te laag. Daardoor stroomt het water gewoon langs de achterzijde naar binnen”, legt handelaar Vincent Malfroid uit.

Voor de handelaars is de maat vol. “We krijgen altijd te horen van het stadsbestuur dat dit een prioritaire zaak is en dat ze ermee bezig zijn, maar zo lijkt het niet,” zegt Anke Van Rossom, voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle. “Als het water elke keer opnieuw tot aan je voordeur stijgt, zou je voor minder de beslissing nemen weg te trekken uit Halle.”

Procedures

Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) begrijpt dat zijn inwoners moedeloos worden van alle waterellende, maar wijst op de procedures vooraleer een bufferbekken een feit kan zijn. “We hebben de opdracht gegeven te onderzoeken waar het bufferbekken moet komen, dat is een lopende zaak. Maar vervolgens moet het bekken ook nog gebouwd worden. En dat zal niet morgen, maar ook niet overmorgen zijn.”

Of de handelaars en inwoners van Halle nog maanden of jaren zullen moeten wachten op een bufferbekken, blijft onduidelijk. Intussen zet de stad wel extra in op waterschotten. Winkeliers die er nog geen hebben, kunnen zo’n schot gratis aanvragen bij de stad.