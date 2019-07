Harmonie viert 66ste Gildefeest in Asse

Nog tot maandagavond worden er in Asse ettelijke kilo’s mosselen verorberd. Gastheer met dienst is harmonie De Gilde, die op vier dagen tijd meer dan 2000 lekkerbekken ontvangt.

Het Gildemosselrestaurant is er eentje om u tegen te zeggen. Traditiegetrouw schuiven tijdens het Gildefeest van de harmonie in Asse 2000 mensen aan voor een heerlijke pot mossels. “Ons mosselfeest is een cruciaal evenement voor onze vereniging”, klinkt het bij harmonie De Gilde. “Het is dankzij de mensen die hier komen smullen, dat we elk jaar de eindjes aan mekaar kunnen knopen.” Vandaag stonden er ook volksspelen op het programma in de vorm van petanque, meetschieten en wipschieten. De eerste twee activiteiten moesten noodgedwongen worden afgelast omwille van het slechte weer. Het wipschieten kon gelukkig wel doorgaan.

Een verslag van het Gildefeest zie je maandag in Cocktail.