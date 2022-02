Hart voor Mensen ziet vraag naar voedselpakketten alsmaar toenemen

Hart Voor Mensen uit Vilvoorde, een vzw die mensen op de rand van armoede helpt, was vandaag noestig in de weer met het samenstellen en verdelen van voedselpakketten. Want dat is door de coronacrisis meer dan nodig. Het afgelopen jaar stonden in België meer dan 177.000 mensen in de rij voor een voedselpakket, een record.

Sinds 11 uur vanochtend was vzw Hart Voor Mensen druk in de weer met het samenstellen van voedselpakketten. Nog nooit moesten zoveel mensen een beroep doen op voedselpakketten. Dat aantal zou dit jaar nog verder kunnen oplopen, vreest de Federatie van Belgische Voedselbanken, onder meer door de stijgende energieprijzen. “In 2019 zijn we begonnen met 10 voedselpakketten per week, vandaag zijn er dat een vijftigtal”, zegt Sandra Cornette van Hart voor Mensen. “Elke week komen er ook gezinnen bij. Vaak gaat het om grote gezinnen.”

De voeding is afkomstig van Voedselbanken, supermarkten en giften van vrijgevige mensen. Door de toenemende vraag is het werk van Hart voor Mensen zijn broodnodig, maar de vzw is nog altijd op zoek naar een vast onderkomen. “We zijn al drie jaar hopeloos op zoek naar een locatie. Moest iemand die hebben, zou dat echt fantastisch zijn”, aldus Cornette.