Heeft frituurbende opnieuw toegeslagen?

Opnieuw hebben inbrekers een slag proberen slaan in een frituur. Dit keer werd frituur ‘t Abeeltje in Vilvoorde geviseerd. De daders geraakten niet binnen maar richtten wel voor 6.000 euro schade aan. De voorbije weken waren er in omliggende gemeenten ook al vijf inbraakpogingen in frituren.

De uitbater van de frituur stelde dinsdagochtend vast dat er inbrekers aan het werk waren geweest. Zowel de deur aan de voorkant als die aan de achterkant werden geforceerd. De dieven raakten niet binnen, maar richtten wel heel wat schade aan. “Die twee deuren gaan mij 6.000 euro kosten”, zegt Moesty Soussi. “Wat denken ze nu in godsnaam te stelen in een frituur? Het enige dat je hier binnen vindt zijn sauzen, snacks en wat drank. Geld is er niet want dat pak je ‘s avonds mee. Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt schandalig.”

De politie kwam vaststellingen doen, maar kan voorlopig nog niks kwijt over de inbraak. Of er een link is met de andere inbraken in frituren in de regio is onbekend. Half maart werd in een weekend al ingebroken bij minstens vijf frituuruitbaters in Grimbergen, Zemst en Steenokkerzeel. De daders richtten schade aan maar konden veelal weinig buit maken op wat kleingeld na. Alles wees toen op amateuristische daders.