Heilig Hart & College vindt in gepensioneerde juf Magda reddende engel

Veertien jaar nadat ze met pensioen ging, staat Magda Bracquiné opnieuw voor de klas. De directeur van basisschool Heilig-Hart & College in Halle vroeg de 71-jarige vrouw of ze kon inspringen voor een zieke leerkracht van de herfst- tot de kerstvakantie. “Ik moest daar een nachtje over slapen,” aldus Magda, ‘maar ik dacht toen dat het wel een uitdaging zou zijn om opnieuw mee te draaien. En ja, ik doe het heel graag.”



Na haar pensioen bleef juf Magda actief in de school. Ze ging als vrijwilliger mee op schooluitstappen en werd ingeschakeld als leesjuf. Ook op de speelplaats kunnen de leerlingen haar nog elke dag zien. Nu gaat juf Magda iedere voormiddag aan de slag met een groepje kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. En dat was in het begin best zwaar. “Ik was er al lang uit en dag voelde ik wel. Nu gaat het best goed, al zou ik dit niet meer het hele jaar door willen doen. Zo tijdelijk meedraaien, dat geeft me wel veel voldoening”, klinkt het. Lesgeven doet ze nog even graag als vroeger, al merkt juf Magda dat er de afgelopen jaren van alles is veranderd. “Met die magnetische borden kan ik echt niet werken,” lacht ze.



Lerarentekort

Dat het Heilig-Hart & College een gepensioneerde leerkracht moet aanspreken omdat ze geen vervanging vinden voor een zieke leerkracht is vrij uitzonderlijk, zegt directeur Bart Parrez: “Het is een kruistocht om nieuwe leerkrachten te vinden. Men verwacht dat er tegen 2024 vijfduizend tot zevenduizend vacatures open zullen staan in het onderwijs, ook al doet de minister haar best om het lerarentekort op te vangen. Ik hoop dat het verhaal van juf Magda inspirerend mag zijn voor veel jonge mensen om ook kiezen voor deze job.”