Helft gemeenten verbiedt vuurwerk tijdens Nieuwjaar

Heel wat mensen doen waarschijnlijk hun laatste inkopen om de overgang van oud naar nieuw te vieren. Vaak hoort daar ook vuurwerk bij. Maar in zowat de helft van gemeenten in de regio is vuurwerk verboden. In bijna alle anderen heb je een vergunning nodig.

In 17 gemeenten in Halle-Vilvoorde is er een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk, wensballonnen of gelijkaardige zaken. Het gaat om de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Meise, Opwijk, Roosdaal, Steenokkerzeel, Ternat, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst. Dat hoge aantal tegenover de rest van Vlaanderen komt onder meer door de nabijheid van de luchthaven van Zaventem.

In 17 andere gemeenten is vuurwerk toegestaan op voorwaarde dat je een vergunning hebt aangevraagd bij de gemeente en/of brandweer. Iets wat je best een maand op voorhand doet. De geschiedenis leert dat je echter zelden een vergunning krijgt. Zo leverde Machelen twee vergunningen tot nu toe af, Vilvoorde maar drie. Vele gemeenten beperken ook de tijdsduur, zo mag je op vele plekken enkel vuurwerk afsteken rond middernacht.

De uitzondering in onze regio is Londerzeel. Daar heb je geen vergunning nodig als je tussen 0u00 en 1u00 vuurwerk wil laten knallen. Buiten die uren heb je wel een vergunning nodig. Wie vuurwerk afsteekt zonder vergunning of dat doet in een gemeente met een totaalverbod, riskeert een GAS-boete van maximaal 350 euro.