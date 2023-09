Herinrichting Brusselsesteenweg (N9) in Asse na 3 jaar afgerond

De herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en Langestraat in Asse is na 3 jaar afgerond. In samenwerking met alle partners stak Wegen en Verkeer de gewestweg boven- en ondergronds in het nieuw.