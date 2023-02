Herstelling Budabrug kan eindelijk starten: 'Veerboot komt er niet'

De Budabrug raakte net voor Nieuwkaar zwaar beschadigd nadat er een schip tegen botste. In afwachting van het akkoord van gerechtsexperts was elke ingreep op het brugdek verboden. Nu dat onderzoek is afgerond, kunnen de herstellingswerken eindelijk starten. “De aannemer kan nu pas onderzoeken hoe groot de omvang van de schade is, wat de kosten zijn en hoelang de herstelling zal duren”, laat de Haven van Brussel weten. “Tegelijkertijd evalueren we mogelijke alternatieven om de mobiliteit in de omgeving van de Budabrug te verbeteren, in het bijzonder voor de verbinding tussen beide oevers voor voetgangers en fietsers.”

Meteen na de botsing was er sprake om een veerboot in te zetten om de fietsers en voetgangers in te zetten, maar die komt er niet. “De offertes daarvoor bleken ontoereikend”, aldus de Haven van Brussel. “De oplossingen hadden geen voldoende capaciteit om de oversteek van fietsers en voetgangers met een redelijke wachttijd mogelijk te maken en droegen zeer hoge kosten met zich mee.”

In eerste instantie kijkt de Haven van Brussel nu naar de fieters- en voetgangersbrug in Vilvoorde. Die moet midden februari openen. “De brug zou een alternatieve oplossing kunnen bieden, hoewel deze onvolmaakt blijft”, aldus de Haven van Brussel.