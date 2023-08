De Luchtvaartpolitie op Brussels Airport is dringend op zoek naar extra personeel. De Luchtvaartpolitie is een afdeling van de Federale Politie die actief is op zes luchthavens in ons land. Ze houdt in de eerste plaats grenscontroles, maar voert ook de dagelijkse politietaken uit in en rond de luchthavens. Op de luchthaven van Zaventem ontmoeten we een commissaris en een inspecteur die vertellen hoe boeiend en afwisselend hun beroep is.

In het spoor van de Luchtvaartpolitie in Zaventem: "Job met veel afwisseling"

Het takenpakket van de Luchtvaartpolitie is erg uiteenlopend. Agenten moeten controleren wie ons land binnenkomt, maar ook alle basistaken van de politie komen aan bod: mensen onthalen en informeren, reizigers begeleiden, misdrijven vaststellen én tussenkomen bij verkeersovertredingen en -ongevallen op de luchthaven. Ook patrouilleren is een belangrijke taak, zeker na de aanslagen van 2016. “Eén van onze grootste bezigheden is het controleren van achtergelaten bagage,” aldus Inspecteur Lennert Moeskops. “Sinds de aanslagen zijn we daar heel alert voor. Van zodra we een achtergelaten koffer in het vizier hebben, halen we de speurhonden erbij en stellen we een perimeter in.”

Waar de douane controles op goederen uitvoert, staat de Luchtvaartpolitie in voor het controleren van personen. “Reizigers die van buiten de Europese Unie komen, kunnen aan controles onderworpen worden bij de grenscontrolebox. We peilen naar hun reismotieven en bekijken hun papieren,” legt commissaris Grenscontrole Nikki Janssens uit.

Vakantiesfeer

Beide agenten vinden hun job erg afwisselend. En ook zijn er risico’s verbonden aan politiewerk, de luchthaven blijkt een fijne werkplek te zijn. “Het gebeurt wel eens dat een reiziger stress heeft en zijn stem verheft tegen ons, maar van fysieke agressie is hier nauwelijks sprake. We kunnen heel veel mondeling oplossen,” vertelt Moeskops. “Het is ook leuk om in een vakantiesfeer te weken, de mensen met wie wij in contact komen vertoeven zelf in vakantiesferen en dat straalt op ons af.”

Beide agenten zijn het erover eens: een job bij de Luchtvaartpolitie is een aanrader. Ben je geïnteresseerd in een job bij de Luchtvaartpolitie? Stel je dan kandidaat via jobpol.be.