Het zit in de familie: dochter van voormalig burgemeester wordt schepen in Ternat

Anna Parys vervangt Marc Faes in het schepencollege van Ternat. De wissel was afgesproken bij de coalitiegesprekken vier jaar geleden. Parys krijgt onder meer de bevoegdheden Welzijn en Integratie. De naam zal bij vele Ternattenaren een belletje doen rinkelen, want ze is de dochter van voormalig burgemeester Ronald Parys.

16 jaar lang was Ronald Parys burgemeester van Ternat, totdat hij in 2016 stopte met politiek. Zes jaar later is er opnieuw een Parys in het Ternatse gemeentebestuur. Dochter Anna Parys neemt het schepenambt over van Marc Faes. “Marc heeft me op de best mogelijke manier voorbereid om zijn taak als schepen over te nemen” vertelt Anna. “Dankzij zijn jarenlange ervaring en zijn vermogen om quasi blindelings meteen alle situaties juist in te schatten, heb ik veel geleerd, met mijn ogen kunnen stelen zeg maar, en kan ik met een gerust gemoed mijn nieuwe taak aanvatten. Het geeft ook vertrouwen dat ik nog steeds op hem kan rekenen en hij ook actief alles mee blijft opvolgen. Indien nodig kunnen we ook altijd zijn advies inwinnen, dat is heel bemoedigend.”

Marc Faes verlaat ook de gemeenteraad. Zijn plek daar wordt ingenomen door Yo De Beule.