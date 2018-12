Het zit erop voor Jospop

Na 26 jaar komt er een einde aan het gereputeerde muziekfestival Jospop in de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal. De organisatie sluit niet uit dat het evenement nog weerkeert met een nieuw format, maar in de huidige vorm is het festival niet meer leefbaar.

In een Facebookbericht melden de organisatoren dat Jospop, net als vele andere lokale festivals, het financieel steeds moeilijker kreeg omdat bekende artiesten boeken steeds moeiijker wordt en sponsoring of subsidie steeds verder afneemt. Enkel een drastische prijsverhoging zou het festival kunnen redden en dat staat haaks op de filosofie van Jospop: een betaalbaar muziekfestival voor jong en oud in het Pajottenand.

Er komt dus geen Jospop meer volgende zomer. Toch laat de organisatie de deur op een kier. “Het overgrote deel van het bestuur is nog steeds gemotiveerd en wil de handdoek niet in de ring gooien. Een nieuw format in de (verre) toekomst behoort tot de mogelijkheden maar dat is nu nog koffiedik kijken.”

Jospop zat al een poosje in woelige waters: het festival nam een sabbatjaar in 2016 en verhuisde voor 2017 naar een nieuwe locatie aan de Wijngaardstraat, maar die editie kende een teleurstellend aantal bezoekers. Eerder dit jaar had de organisatie nog aangegeven het roer te willen omgooien, met een kleinere festivalweide, meer dance-en hiphopacts dan dure rockgroepen en een verlaging van de toegangsprijzen; dit alles om een jonger publiek aan te spreken.