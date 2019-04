Hevige brand in meubelzaak, mogelijk asbest vrijgekomen

In Vilvoorde woedde gisteren een hevige brand in meubelzaak Belga in de Kolveniersstraat. Het gemeentelijk rampenplan was een tijdlang van kracht. De huizen in de buurt werden ontruimd. Er vielen geen gewonden.

De brand brak uit rond half elf. Brandweer en politie waren snel ter plaatse, maar de vlammen sloegen dan al uit het dak. Alle omliggende straten zijn afgesloten en het noodplan was van kracht. Zo'n 30 omwonenden werden geëvacueerd en opgevangen in de stedelijke sporthal. Bij de brand vielen geen gewonden. Omdat de brand dreigde over te slaan naar een vlakbij gelegen school werd de brandweer bijgestaan door korpsen uit Puurs en Brussel. Het gemeentelijk rampenplan werd ook afgekondigd.

De brand is intussen onder controle en er wordt nu nog nageblust. Er wordt ook bekeken of er asbest in de gebouwen zat. "Uit voorzorg wordt gevraagd aan omwonenden om eventuele roetresten in tuin of terras niet zelf te verwijderen maar te melden op het nummer 02 255 45 11. Dat kan vanaf maandag 8 april, 9 uur. Stad Vilvoorde zal zelf een deskundige aanstellen die de nodige onderzoeken doet en indien nodig de verwijdering zal opvolgen. Er is geen reden tot paniek. Overheidsdienst OVAM specificeert dat bij een éénmalige blootstelling het risico verwaarloosbaar is. Mensen met vragen kunnen steeds informatie vinden via https://www.ovam.be/milieu-gezondheid/asbest", klinkt het bij de stad Vilvoorde.

Burgemeester Hans Bonte: “Dankzij de grote inzet van de verschillende hulpdiensten kon deze grote brand redelijk snel onder controle gebracht worden en konden de meeste woningen en de school gevrijwaard blijven. De eerste metingen tonen aan dat de rookvorming van de brand niet giftig was. Ramen en deuren mogen sinds deze ochtend opnieuw geopend worden.In de vroege ochtend konden de bewoners terugkeren naar hun huizen in de Kolveniersstraat. De brandweer zal in de loop van zondag verder nablussen. De directe omgeving van de Kolveniersstraat (tussen Spiegelstraat en Kolveniersstraat) blijft afgesloten voor verkeer. Het ziekenhuis AZ Jan Portaels is opnieuw via de gekende toegangswegen bereikbaar."

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West