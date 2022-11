Hippodroomlaan blijkt racebaan: “Moet hier echt eerst een dode vallen?”

Voor de tweede keer op twee jaar tijd is de wagen van Dirk De Meersman (66) voor zijn deur in de Hippodroomlaan in Sterrebeek in de prak gereden. De eerste keer was er alleen maar blikschade, maar nu raakte ook een kindje zwaargewond. Volgens De Meersman hebben de bewoners de snelheidsproblematiek al meermaals tevergeefs aangekaart bij het gemeentebestuur. Dat belooft nu wel om in te grijpen.

Afgelopen donderdag crashte een bestuurder aan hoge snelheid tegen de wagen van Dirk. Die staat voor zijn huis geparkeerd aan de Hippodroomlaan in Sterrebeek. "Er waren geen remsporen te zien. Het kindje dat achteraan zat, raakte zwaargewond. Een dokter die vlakbij woont, heeft de eerste zorgen toegediend. Mijn wagen was nog maar een jaar oud maar is wel ‘perte totale’. Dit gaat ons 10.000 euro kosten", aldus Dirk.

Volgens Dirk wordt er te snel gereden én komt er te veel verkeer door de Hippodroomlaan. Dagelijks worden er zo'n 2.000 voertuigen geteld. "Dat terwijl het hier uitgezonderd plaatselijk verkeer is. De bewoners hebben al brieven en e-mails gestuurd naar het gemeentebestuur en zelfs twee petities ingediend, maar tevergeefs. Hier mag je blijkbaar knallen zo hard je wil. Ik vrees dat het niet meer lang gaat duren voor er een dode gaat vallen", aldus Dirk.

Burgemeester Ingrid Holemans is op de hoogte van de snelheidsproblematiek. “Men heeft mij recent gemeld dat er zelfs geracet wordt en dat is uiteraard onaanvaardbaar. We hebben wel degelijk plannen om in te grijpen. Het probleem momenteel is dat de Hippodroomlaan veel te breed is. Het is eigenlijk een tweevaksbaan in twee richtingen. We zouden van die twee kanten er in de toekomst maar één voor de auto’s voorzien en de straat dus halveren. Daardoor komt er ruimte vrij om een gescheiden fietspad aan te leggen", aldus Holemans.