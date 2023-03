Hok met waardevolle kweekduiven leeggeroofd in Borchtlombeek

In Borchtlombeek, een deelgemeente van Roosdaal, zijn dieven vannacht aan de haal gegaan met 27 kweekduiven. Duivenmelker Herman Denys zit in zak en as. Z'n levenswerk is voor een groot deel verdwenen.