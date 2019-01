Homans weigert voorlopig Kris Leaerts te benoemen

Leaerts zegt aan Radio 2 dat hij ‘in de rand’ vermeld wordt in een gerechtelijk onderzoek naar een Oost-Vlaams aannemersbedrijf dat jarenlang sociale bijdragen zou ontdoken hebben in België. Het bedrijf werkte met goedkope buitenlandse werkkrachten die officieel in dienst waren bij Portugese onderaannemers. Maar volgens het gerecht waren dat postbusvennootschappen van het Oost-Vlaamse bedrijf.

Leaerts vernam het nieuws vandaag van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Volgens de burgemeester van Kampenhout gaat het om een zaak van meer dan elf jaar geleden en heeft het niets te maken met de gemeente Kampenhout en zijn ambt als burgemeester.

Toch gaf het parket een negatief advies om Leaerts te benoemen. De burgemeester zelf heeft vertrouwen in het gerecht en denkt dat hij snel zal benoemd worden als het gerecht zijn werk doet. Tot zijn benoeming neemt de uittredende burgemeester de leiding van de gemeente Kampenhout in handen. Dat is, jawel, Kris Leaerts zelf.