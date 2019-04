De politie heeft vanochtend drie daders opgepakt die een gewelddadige homejacking hebben gepleegd in Erpe-Mere. Eén van de vier daders werden opgepakt na een klopjacht in Affligem en Asse.

Homejacker na klopjacht opgepakt in Affligem

Na de homejacking vanochtend rond 7u00 sloegen de vier daders met hun eigen wagen en die van de wagen van de bewoners op de vlucht. De achtervolging eindigde in een crash op de E40 in Aalst. Twee daders zetten het op een lopen en werden na een klopjacht ingerekend in de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken.

Twee andere daders lieten hun wagen en achter op de oprit in de Fooststraat, nabij de afrit van Affligem en vluchtten te voet weg. Eén van de daders kon uiteindelijk gevat worden op het domein van een leegstaande villa langs de Brusselbaan in Affligem. De vierder dader is nog op de vlucht.

Een politiepatrouille uit Zottegem die bijstand verleende, raakte betrokken bij een verkeersongeval in Zottegem. Daarbij raakte niemand gewond.