Hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen wordt vervangen

De hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen werd in 1959 gebouwd en wordt momenteel volledig vervangen. Dat betekent dus nieuwe masten en nieuwe kabels. Aan de afrit van de Ring in Beersel zie je het begin staan van een nieuwe mast.

In het totaal moeten er tussen Drogenbos en Buizingen bij Halle 18 hoogspanningsmasten vervangen worden. Werkzaamheden die dezer dagen aan de gang zijn. “De oude masten zijn afgebroken en nu intussen zijn er al nieuwe funderingen gegoten,” aldus Carolien Pouleyn, woordvoerder van netbeheerder Elia. “Nu moeten we de nieuwe masten opbouwen. Vervolgens gaan we er nieuwe elektriciteitsdraden in hangen.”

Tussen Drogenbos en Beersel zijn al elf masten afgebroken, wat betekent dat dit deel van de nieuwe hoogspanningslijn dit jaar nog klaar zal zijn. Het tweede deel, met zeven masten tussen Beersel en Buizingen, is volgend jaar aan de beurt.

Stroomonderbreking?

Voor een onderbreking van de stroomvoorziening moet niemand vrezen. “De stroom wordt gegarandeerd, omdat ons elektriciteitsnet zoals een spinnenweb werkt. We de sturen de stroom gewoon via andere kabels,” aldus Pouleyn.

Tijdens de werken staat alles in dienst van de veiligheid, vandaar de vele houten constructies die in de Zennevallei opduiken. “We plaatsen die staketsels langs belangrijke autowegen of spoorwegen om te vermijden dat de elektriciteitsdraden zouden doorhangen wanneer we ze ontmantelen,” legt Pouleyn uit.

Het meest spectaculaire moment van de werkzaamheden moet nog komen. Over een aantal weken worden de nieuwe masten neergepoot. Dat zal met een grote kraan gebeuren.

Aan de renovatie hangt een kostenplaatje van 8 miljoen euro