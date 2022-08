Hopduvel palmt verwoeste kerktoren in Asse in

Vandaag is er een overlegcomité over de aanhoudende energiecrisis. Geen dag te vroeg vindt Voka-KvK Vlaams-Brabant. “Onze overheid moet zich klaarmaken om snel te reageren, want alle lichten staan op rood. We stevenen in sneltreinvaart af op een recessie”, klinkt het bij gedelegeerd bestuurder...