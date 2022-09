Horeca kijkt uit naar WK voetbal, maar niet onbezorgd

Over twee maanden begint het WK voetbal in Qatar, en daar kijken veel café-uitbaters naar uit. Maar jammer genoeg niet onbezorgd, want door de dure energieprijzen is het nog maar de vraag of ze de voetbalfans goed zullen kunnen ontvangen.

Binnenkort kan je op de parking van het nieuwe gemeentehuis in Wolvertem de Rode Duivels aan het werk zien op het WK, op groot scherm in een grote tent. Maar zo'n tent opwarmen is geen lachertje en al zeker niet met de energieprijzen van vandaag. “Het was eigenlijk de bedoeling om in de winter hier een tent te zetten die we konden verwarmen", zegt organisator Birgen Wyns. “Maar het ziet ernaar uit dat dat onbetaalbaar zal zijn. Dus hopen we dat de Belgen goed spelen, zodat er veel volk dicht bij mekaar komt staan en de tent zo warm zal worden…”

Ook horeca-uitbaters hebben met de huidige energiecrisis zorgen aan hun hoofd. Toch willen ze het WK voetbal niet missen, omdat het een grote bron aan inkomsten is. Uitbater Philip zocht naar oplossingen om klanten te ontvangen zonder dat de energiekosten te hoog oplopen. “We hebben overal ledverlichting gehangen en de lichten worden gedimd waar dat kan”, zegt horeca-uitbater Philip Van Den Brande. “Op die manier willen de kosten drukken en het is nog gezellig ook”, lacht hij.