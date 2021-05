Horeca telt af naar heropening: "Met volle moed er weer tegenaan"

In hoofdzaak verzorgt Delivento de catering bij bedrijfsevents en huwelijksfeesten. In die sector is de impact van corona natuurlijk enorm. Na eerste lockdown snel geschakeld en een pop-uprestaurant gestart in het Wolvertemse Tramhuis. Alle tafeltjes van het tapasrestaurant zijn dit weekend bezet en ook voor de rest van de maand lopen de reservaties vlot binnen. Het weer zal natuurlijk een bepalende factor zijn. “We zijn al heel gelukkig dat de temperaturen voldoende hoog zullen liggen. Maar er kan natuurlijk regen vallen”, zegt zaakvoerder Kiono De Maeseneer. “We hebben gelukkig geïnvesteerd in een tent die overal open kan en verwarmd is met pelletkachels. Zo zijn we een beetje op alles voorbereid.” De capaciteit van het restaurant is wel gehalveerd. “Winst maken, dat zal nog niet kunnen. We halen nu in de eerste plaats ons personeel uit de technische werkloosheid en gaan er vol goede moed weer tegenaan. We hopen natuurlijk dat we in juni de mensen weer binnen kunnen ontvangen.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.