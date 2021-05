Eetcafé De Passerel opende vandaag speciaal al om 8 uur vanmorgen de deuren. Dat was geen minuut te vroeg, want de eerste klanten stroomden snel richting het terras aan de vijver. Uitbaatster Barbara Beeckman, die voor onze regio ook de nieuwe voorzitter is van Horeca Vlaanderen, was maar wat blij. Haar reactie zie je maandag in ons nieuws.