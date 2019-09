Horst Festival brengt internationale toppers naar Vilvoorde

Marcell Dettman, Motor City Drum Ensemble en Gabber Eleganza 'The Hakke Show' zijn enkele van de internationale toppers op de affiche van het Horst Arts & Music Festival dat van 13 tot 15 september plaatsvindt op de Asiat-site in Vilvoorde. Naast meer dan 60 performers van elektronische muziek is er tijdens het festival ook heel wat kunst te bewonderen.

"De Duitse techno-producer en dj Marcel Dettman uit Berlijn geeft wereldwijd concerten net als Motor City Drum Ensemble uit Parijs die vooral house speelt. Wat de muziek betreft programmeren we vooral dj's, maar tevens een tiental bands die life spelen zoals het Italiaanse Gabber Eleganza 'The Hakke Show' die een unieke show met dansers zal brengen", aldus organisator Jochem Daelman.

De vier podia voor de muzikanten werden ontworpen door architecturale kunstenaars. De organisatoren deden hiervoor onder meer beroep op het Duitse Brandlhuber+ en Atelier Tomas Dirrix uit Nederland. Daarnaast creëerden verschillende kunstenaars op plekken in de 6 ha grote site kunstwerken. De Nigeriaanse Emeka Ogboh bijvoorbeeld ging aan de slag in een koeltoren van de gascentrale net buiten de site voor een kunstwerk waarin zij de 'kapitalistische' verheerlijking door de mangel haalt.

Het festival vond de afgelopen vijf jaar plaats op het terrein van het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode en groeide in die periode uit tot een internationaal gerenommeerd platform voor avant-garde elektronische muziek, inventieve in-situ kunst en architectuur dat jaarlijks zo'n 15.000 bezoekers over de vloer krijgt. Dit jaar is voor het eerst de site van de voormalige legerkazerne Asiat, die op 1 oktober 2018 in handen kwam van de stad Vilvoorde, de locatie.