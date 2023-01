Hugo Thienpont tijdelijk rector Vrije Universiteit Brussel

Hugo Thienpont wordt voor onbepaalde tijd rector van de Vrije Universiteit Brussel. Thienpont vervangt Jan Danckaert, die gisteren met spoed werd geopereerd aan het hart. Thienpont staat aan het hoofd van het fotonicacentrum van de VUB in Oetingen en is in de Gooikse deelgemeente ook de drijvende kracht achter de STEAM-academie.

Na hartklachten besliste Jan Danckaert afgelopen vrijdag om op consultatie te gaan in het UZ Brussel. Daar kreeg hij te horen dat hij zo snel mogelijk geopereerd moest worden. De ingreep vond ondertussen plaats en is goed verlopen. Oetingenaar Hugo Thienpont neemt zijn taken over. Hij is vandaag één van de vier vicerectoren van de Vrije Universiteit Brussel. “Op vraag van Jan neem ik zijn taken als rector over. Ik ga er alles aan doen om dat goed te doen”, zegt Thienpont. “We moeten Jan en zijn familie de tijd geven om even te bekomen en vooral goed te rusten. Namens de beleidsploeg en de hele VUB-gemeenschap wens ik hem een spoedig herstel toe.”