Huis in Zaventem staat op instorten door waterlek

Een waterlek dat van het ene moment op het andere je huis onbewoonbaar maakt. Het is Zaventemmenaar François Sanders (74) overkomen. De fundering van z’n woonst op de Desmedtstraat is weggespoeld en er zijn enorm barsten in de muren ontstaan. Het pand is onbewoonbaar verklaard en de straat afgesloten.

“Ik was rond 17.30 uur naar de voetbalmatch aan het kijken”, vertelt François. “Mijn vrouw zat naast mij. Opeens hoorden we een dubbele krak. ‘Wat is dat nu?’, vroegen we ons af. Uiteindelijk vonden we de oorzaak: er was een scheur van 2 cm ontstaan in onze achtergevel waar de veranda tegen staat. Al snel werd dat echter 15 cm en de vloer van de veranda is ook weggezakt. Brandweer en politie zijn ter plaatse gekomen. Volgens hen was er een zinkgat ontstaan door een onderspoeling. Zij beslisten meteen dat iedereen buiten moest.”

Ook de watermaatschappij kwam ter plaatse. “Zij hebben de toevoer vanaf de hoofdleiding aan de straat dichtgedraaid. Maar de oorzaak lag bij een waterlek in de leiding vanaf de straat naar mijn teller toe, onder mijn veranda. Dit is een oud boerderijtje van misschien wel 150 jaar oud. De funderingen werden met zand gemaakt. Dat is allemaal weggespoeld door duizenden liters water. Hoe ver die onderspoeling zit moet nu nagegaan worden.”

Waarnemend burgemeester Dirk Philips (Open VLD) kwam ter plekke en kon niet anders dan de woning onbewoonbaar verklaren. Het is ook verboden om de woning nog te betreden. François en zijn vrouw stonden ineens op straat. “Ik heb nu al twee nachten in ons tuinhuis geslapen want ik wil ook onze hond Jokky, een oude Duitse scheper van 14 jaar, niet alleen laten. Die zit normaal bij ons binnen. Mijn vrouw is bij mijn zoon gaan logeren maar die is niet voorzien op twee extra personen. We willen hem ook niet tot last zijn. Dit is uiteraard verre van ideaal. Het is koud en vochtig ‘s nachts en mijn rug speelt op. Ik kon niet naar het toilet of mij zelfs niet wassen...”

Gelukkig is er vanaf nu wel een tijdelijke oplossing. “Via de verzekering kunnen we de komende maand op hotel verblijven. Daarna zullen we een appartement moeten zoeken. Want de herstelling zal maandenlang duren duren.”