Huiszoekingen naar drugsbende in Gooik en Galmaarden

De politie van Ninove heeft zes huiszoekingen uitgevoerd naar een drugsbende die actief was in het zuiden van Oost-Vlaanderen en het Pajottenland. Onder meer in Gooik en Galmaarden vielen speurders binnen. Er werden verschillenden soorten drugs, cash geld en voertuigen in beslag genomen. Vier verdachten zijn aangehouden.