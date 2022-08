Huizen in Halle en Vilvoorde populairst bij jonge kopers

Jongeren tussen 18 en 30 jaar die een huis willen kopen, belanden het vaakst in Halle en Vilvoorde. Dat blijkt uit de cijfers van Fednot, de federatie van notarissen. In Halle betalen ze daar gemiddeld 300.000 euro voor, in Vilvoorde 321.000 euro.

De federatie van notarissen analyseerde hoe actief jonge kopers tussen 18 en 30 jaar op de vastgoedmarkt waren, op welke locaties ze vooral kochten en in welke prijscategorie. In onze regio is Halle het populairst als het om huizen gaat. 27 procent van de mensen die de voorbije zes maanden in Halle een huis kochten, was tussen 18 en 30 jaar oud. Voor een huis moesten ze in de Mariastad gemiddeld 300.000 euro neertellen, 10.000 euro meer dan vorig jaar. Ook Vilvoorde is in trek bij jonge kopers. Daar gaat het om 26 procent van alle kopers. Gemiddeld kost een huis er 321.000 euro. Naast Halle en Vilvoorde zijn ook Dilbeek (25%), Grimbergen (24%) en Sint-Pieters-Leeuw (20%) populair bij jonge kopers. Toch ligt het percentage een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde van 34 procent. Dat heeft wellicht te maken met de hoge woningprijzen in onze regio.