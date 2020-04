Humbekenaren maken gezichtsschermen voor zwaar getroffen woonzorgcentra

Drie Humbekenaren hebben de handen in elkaar geslagen om gezichtsschermen voor woonzorgcentra te maken. De drie schoten in actie nadat ze zagen hoe hard het virus om zich heen sloeg in het woonzorgcentrum Den Bogaet. Ze schakelden hun eigen netwerk in om de nodige materialen en lasercutters voor de productie te verzamelen. Op Paaszondag werden de eerste 100 maskers overhandigd aan woonzorgcentra Den Bogaet in Humbeek en Akapella in Kapelle-op-den-Bos.

De inwoners van Humbeek zagen de voorbije weken met lede ogen aan hoe de open refter van Den Bogaet plots afgesloten werd van de buitenwereld. “Met gordijnen, dranghekken en doeken werd ons het zicht op de eetzaal onttrokken”, zegt Hans Dewachter. “Dit deed wat met ons dorp en al snel volgde het nieuws dat het coronavirus in het rusthuis doden had gemaakt.”

Hans Dewachter wilde iets doen en bevroeg de noden van het personeel. Via sociale media volgde een oproep. “We zochten mensen met materialen en lasercutters om in samenwerking met leerlingen van scholen in Heist-op-den-Berg en Kontich gezichtsschermen te maken." Al snel kwam er reactie. Humbekenaar Hans Moens kon aan materialen komen, dorpsgenoot Liese Joos mocht van het FabLab van de VUB twee lasercutters gebruiken.

“Daarmee was de toon gezet. Al snel sprongen heel wat kennissen en firma's uit de regio mee op de kar. De materialen werden opgehaald, tot laat in de nacht werden de lasercutters bemand en de stukken gesneden", aldus het drietal. "Op vijf dagen tijd hadden we meer dan 300 maskers klaar voor gebruik."

Op Paaszondag gingen Hans Dewachter, Hans Moens en Liese Joos de eerste 100 gezichtsschermen overhandigen aan woonzorgcentra ‘Den Bogaet’ en ‘Akapella’ in Kapelle op den Bos. Intussen kwamen er nog vragen binnen van vele zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere woonzorgcentra. De Humbekenaren blijven dus voortwerken.

“Het is hartverwarmend hoe zoiets moois in gang gezet is. Wij hebben de aanzet gegeven maar het is dankzij al deze verschillende vrienden en firma's dat we dit hebben kunnen realiseren," klinkt het bij de drie.