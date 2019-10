Inbrekers viseren Kampenhoutse verenigingen

Minstens zes verenigingen in Kampenhout zijn de voorbije dagen het slachtoffer geweest van een inbraak. Daarbij namen de daders vooral elektronicatoestellen mee, maar ze richtten vooral heel wat schade aan. De politiezone KASTZE heeft beelden waarop de daders te zien zijn en is een onderzoek gestart.

Twee campussen van Sporting Kampenhout, de chiro van Kampenhout, petanqueclub, schietclub, tennisclub en hondenclub. Allemaal kregen ze de voorbije dagen ongewenst bezoek. "De drie buitendeuren van de kantine zijn met bruut geweld geforceerd. Veel hebben ze niet kunnen ontvreemden, want buiten chips en drank is er niets in de kantine", zegt André Elinckx van Sporting Kampenhout.

Ook bij de andere verenigingen werden deuren geforceerd, met heel wat schade tot gevolg. "Bij de hondenclub zijn enkele computers en een koffiezetautomaat gestolen. Bij de petanqueclub hebben ze de inhoud van alle kasten verspreid op de grond, maar niets meegenomen", zegt Elinckx. Volgens het bestuurslid van Sporting Kampenhout zijn de clublokalen een makkelijk doelwit omdat ze afgelegen liggen.

"Bovendien is er weinig sociale controle op die plekken, waardoor daders rustig hun gang kunnen gaan", zegt korpschef van de politiezone KASTZE Filip Van Steenbergen. "Toch hebben we camerabeelden in ons bezit en hebben we DNA-sporen aangetroffen tijdens het gerechterlijk onderzoek die als aanknopingspunt dienen. Het vermoeden is dat alle inbraken aan elkaar gelinkt zijn."