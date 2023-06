Inclusieve vijfkamp Zonnestraal laat mensen met en zonder beperking samen sporten: “Taboe de wereld uithelpen”

In Gooik vond gisteren voor de zevende keer de inclusieve vijfkamp plaats, een organisatie van vzw Zonnestraal in Lennik. Dat is een dienstverlener voor personen met een beperking. Zonnestraal daagt al enkele jaren bedrijven uit om het in vijf disciplines tegen elkaar op te nemen, met in ieder team een cliënt van vzw. Op die manier wil Zonnestraat het taboe en de vooroordelen rond mensen met een beperking de wereld uit te helpen.

Zeven jaar geleden begon An De Neve met het opbellen van bedrijven om deel te nemen aan een inclusieve vijfkamp. “In het begin was er heel wat terughoudendheid”, klinkt het bij De Neve. “Ik kreeg de opmerking dat personen met een beperking toch anders waren en de bedrijven liever gewoon wat geld gaven.” Dat beeld is doorheen de jaren gelukkig gekeerd. “Wij willen op een originele manier bedrijven kennis laten maken met een persoon met een beperking en het het taboe wegkrijgen. Een persoon met een beperking heeft ook zijn positieve kanten en kan in bepaalde dingen beter scoren dan een persoon zonder beperking.”

Tal van bedrijven namen deel aan de inclusieve vijfkamp, zo namen onder andere baggermaatschappij De Nul en Jobat het tegen elkaar op. “De activiteit leunt aan bij de waarden van Jobat: inclusie en diversiteit. Anderzijds willen we ook een hart onder de riem steken voor de organisatie hier en alle mensen met of zonder een handicap die hieraan deelnemen”, klinkt het bij de sporters van Jobat.

De inclusive vijfkamp kon dankzij het goede weer op heel wat kijklustigen rekenen. “Zoveel volk geeft mij een fantastisch gevoel. Het is voor mij niet altijd even makkelijk om iets te vinden dat me ligt: werk, hobby of wat dan ook. Maar dankzij Zonnestraal heb ik gevonden wat ik zocht”, besluit Jens Van Eesbeek, die cliënt is bij vzw Zonnestraal.