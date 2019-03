Incovo steekt glasbollen onder de grond

Incovo wil zoveel mogelijk glasbollen onder de grond steken. De voorbije weken werd er al tien ondergronds geplaatst. “Ondergrondse inzameling is visueel mooier en heeft ook een bewezen effect in het terugdringen van de sluikstorten,” zegt Alex Heyvaert van Incovo.

Per jaar haalt het meer dan 3.000 ton glas op in de glasbollen.Samen met Fost plus investeert het meer dan 100.000 euro in op tien ondergrondse glascontainers. Waar dat niet kan, organiseert Incovo andere acties tegen sluikstort. Want jammer genoeg worden te vaak flesjes naast de groene glasbol aangetroffen.

“Incovo ruimt daarom bijna elke werkdag de omgeving van de glasbollen op. Sinds twee jaar gebruiken we ook sluikstortcamera’s. In 2018 werden zo meer dan 60 personen beboet. Het aantal sluikstorten viel daardoor in de tweede jaarhelft terug met 40%,” aldus Alex Heyvaert van Incovo.

Vorig jaar al kondigde Incovo aan om in de strijd tegen sluikstorters de glascontainers ondergronds te plaatsen. De groene glasbollen trekken heel wat zwerfvuil aan. Daar wil Incovo resoluut komaf mee maken. De intercommunale is in onze regio werkzaam in Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst.

Foto: archief RINGtv