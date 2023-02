Ine Van Wymersch wordt de nieuwe nationale drugscommissaris

Er komt een nieuwe procureur des Konings in Halle-Vilvoorde, want Ine Van Weymersch laat haar functie over aan een opvolger en wordt de nieuwe nationale drugscommissaris. Van Wymersch woont in Overijse en werd in 2019 de jongste procureur des Konings ooit in ons land.