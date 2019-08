Ingenieursstudenten mikken op goud bij WK voor zonnewagens

We zien hoe de ingenieursstudenten met zorg hun zonnewagen op Brussels Airport klaar maken voor de vlucht. De Leuvense spitstechnologie vervoeren is precisiewerk. Een taak van logistiek verantwoordelijke Ine uit Sint-Pieters-Leeuw: “Eerst checken we of de wagen volledig in orde is, zodat er niks kan gebeuren tijdens de vlucht. Daarna maken we de wagen vast in een grote kist die op maat is gemaakt.” Het zonnepaneel van de wagen wordt apart vervoerd, want de zonnecellen zijn enorm breekbaar.

Als alles goed gaat, zal de zonnewagen ruim op tijd aankomen in Australië voor de Bridgestone World Solar Challenge, een race van 3.021 kilometer door de Australische woestijn, Darwin en Adelaide. De ingenieursstudenten mikken alvast hoog. Na een eerste plaats vorig jaar tijdens de Carrera Solar Atacama in Chili, gaat het team ook hier resoluut voor goud.