Inkendaal opent afdeling voor revaliderende coronapatiënten

De woningprijzen in Halle-Vilvoorde blijven de hoogste in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Een gesloten of halfopen woning kost hier gemiddeld 285.000 euro, een woning in open bebouwing 411.750 euro. Voor een appartement betaalde je in onze regio vorig jaar dan weer zo’n 210.000 euro.