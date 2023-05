Instortingsgevaar in Ternat na waterlek: appartementsgebouw ontruimd

In Ternat is een groot waterlek ontstaan in de Gemeentehuisstraat. Het water heeft ook een deel van het wegdek weggespoeld, waardoor er instortingsgevaar is voor een appartementsgebouw. Een tiental gezinnen wordt tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis, de straat is volledig afgesloten.