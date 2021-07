Inter-Vilvoordse heeft grote plannen met Machelse woonwijk

Inter-Vilvoordse heeft grote plannen met de Machelse woonwijk langs de Peutiesteenweg. De sociale huisvestingsmaatschappij wil meer dan 100 woningen grondig vernieuwen. Dat is nodig, want de woningen voldoen niet meer aan de normen en kunnen niet meer verhuurd worden. Voor de werken starten, wil Inter-Vilvoordse eerst nog 60 nieuwe woningen bouwen in de wijk.

Heel wat woningen in de Machelse sociale woonwijk staan al enkele jaren leeg omdat ze niet meer voldoen aan de normen. Die leegstand neemt alsmaar verder toe. Dat terwijl de wachtlijst van mensen die wachten op een sociale woning ook langer wordt. De gemeente Machelen dringt daarom aan op actie. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de gemeente intussen de garantie gekregen dat het renovatiedossier wordt opgestart. Bedoeling is om binnen 3,5 jaar te starten met de renovatie van de zowat volledige wijk. Het gaat in totaal om 120 woningen.

Inter-Vilvoordse wil de overgebleven bewoners onderbrengen in één van de 60 woningen die het voor de renovatie wil bouwen in de Jan Moensstraat. De sociale huisvestingsmaatschappij hoopt dit najaar in gesprek te kunnen gaan met buurtbewoners en de plannen uit de doeken te kunnen doen. Door het coronavirus konden die gesprekken het voorbije anderhalf jaar niet doorgaan.