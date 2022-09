Internaat in Groot-Bijgaarden bezorgd over nieuw decreet: "Eigenheid gaat verloren"

In het internaat van Don Bosco in Groot-Bijgaarden volgen vandaag zo’n 40 leerlingen les. De oude norm lag rond de 30 leerlingen, dat worden er straks 60. Door die verdubbeling is het internaat bang dat de visie van de school verloren zal gaan. “Als je fusioneert met een ander internaat moet je inboeten op je opvoedingsproject”, zegt directrice Katelijn Vandekerckhove. “Als je beginnen je eigen internaten fusioneert, zit je vaak met scholen die op tientallen kilometers afstand liggen en een andere doelgroep hebben. Een internaat in de Brusselse rand heeft een totaal andere doelgroep dan een internaat voor schipperskinderen in Wijnegem.”



Nochtans klinkt het goed wat de Vlaamse regering van plan is: zo’n vijf miljoen extra middelen, een administratieve vereenvoudiging en een gelijke financiering van alle internaten. Maar blijkbaar bieden sommige internaten meer diensten en tijd aan, dus is een gelijke financiering voor sommige internaten niet genoeg. Verder blijven sommige internaten liever klein omdat ze dan begeleiding op maat kunnen aanbieden. “Zij hebben zich misrekend aan de eigenheid en diversiteit die heel specifiek is aan de internaten”, aldus Vandekerckhove.