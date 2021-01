Internationale erkenning voor muziek van Londerzeelnaar Steven De Bondt

Londerzeels artiest Steven De Bondt ‘UnionSteve’ en z’n kompaan Alexander Diemunsch ‘Dmunsch’ krijgen erkenning in het buitenland. Ze werden met hun nummer ‘Free World’ tweede in de ‘End Of Year Song Contest 2020’ van het Australische platenlabel Claudia eRecords.

“We waren liever eerst geweest, maar elke plaats in de top drie is super”, zeggen Steven De Bondt (47) alias UnionSteve uit Londerzeel en Alexander Diemunsch (31), bekend als ‘Dmunsch’ uit Deurne. “Dit bewijst dat mensen leuk vinden wat we doen en het is geweldig om deze appreciatie te krijgen.” Alexander Diemunsch begon te componeren op zijn twaalfde en na jaren experimenteren bracht hij recent zijn eerste singles uit. Steven De Bondt is al langer actief. Sinds de vroege jaren 2000 werkte hij met diverse Belgische en buitenlandse artiesten samen, waaronder DJ ESP, Nidia Ortiz en DJ Liberty. “Het nummer ‘Free World’ dat in de prijzen viel, ontstond drie jaar geleden. Na een avondje jammen werd een stevige housebeat geboren, aangevuld met catchy pianoakkoorden, een funky bass-lijn en opgewekte trompetten. We noemden het project zonder veel nadenken ’Free World’.”

“COVID-19 gaf deze titel in 2020 een hele nieuwe dimensie, want wie verlangt er niet naar om weer onbezorgd te kunnen feesten?”, vult Diemunsch aan. Het nummer werd in elk geval opgemerkt door het Australische label Claudia eRecords. Dat label ondersteunde al meerdere artiesten op hun weg in de hitlijsten. Voor de ‘End Of Year Contest 2020’ selecteerden zij uit nummers die wereldwijd werden ingezonden. Het publiek kon stemmen op een van de vijftien geselecteerde nummers. Dmunsch & UnionSteve kwamen hier als tweede naar voor.