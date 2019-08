Interza opent jacht op sluikstorters

De camera’s zijn broodnodig volgens Interza. In de eerste zeven maanden heeft het al meer dan 1.000 sluikstorten opgeruimd in Zaventem, Steenokkerzeel, Kampenhout, Wezembeek-Oppem en Kraainem. “Eén werknemer is voltijds met de registratie van de sluikstorten bezig. Die worden binnen de dag opgeruimd. Elk sluikstort wordt ook geregistreerd in een dataset. Daardoor kunnen we redelijk goed voorspellen waar volgende sluikstorten zullen plaatsvinden”, zegt Marleen Ral, voorzitter van Interza.

Op die voorspelde plaatsen komen binnenkort dus camera’s. “Bij de buren van Incovo hebben de camera’s geleid tot een daling van sluikstorten aan de glasbolsites van meer dan 50%. Jaarlijks lopen er tientallen sluikstorters tegen de lamp. Hun boetes lopen tot in de honderden euro. Daarom een waarschuwing: sluikstorters worden vroeg of laat altijd betrapt, of het nu gaat om grote sluikstorten of kleine sluikstortjes in straatvuilnisbakken", besluit Ral.