Interza voert strijd tegen sluikstorten op

67 procent van de meldingen kwam uit Zaventem, gevolgd door Wezembeek-Oppem, Kraainem, Steenokkerzeel en Kampenhout. In 67 gevallen kon de dader worden geïdentificeerd en werden fikse boetes uitgedeeld.

“We drijven de strijd tegen het sluikstort verder op. Door de inzet van sluikstortcamera’s vergroot de pakkans. Ook wie het afval van thuis systematisch in een vuilnisbakje dropt, is voortaan niet meer veilig. De doelstelling is om over vijf jaar het aantal sluikstorten met 25 procent te verminderen. Dat is erg ambitieus, maar daar hebben we geen schrik van!”, aldus Jan Buysse, directeur bij Interza.

Interza is actief in Zaventem, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Kraainem.