In de Sint-Servaasbasililiek in Grimbergen vond deze voormiddag de uitvaartplechtigheid van voetballegende Michel Verschueren plaats. Het afscheid van de voormalige RSCA-manager verliep in intieme kring.

De voorbije dagen konden voetbalfans al afscheid nemen van hun Mister Michel in het RSCA-stadion in Anderlecht. Daar stond de kist met Michel Verschuren opgesteld in het stadion.

De uitvaartplechtigheid vandaag was enkel toegankelijk op uitnodiging.



Michel Verschueren werd 91 en overleed vorige week woensdag in een woonzorgcentrum in Wolvertem.